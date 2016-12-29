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Sivas'ta usulsüz sigara satan işyerlerine baskın

SİVAS Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ruhsatsız satış yapan işyerlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 66 bin 340 adet tek sigara, 37 paket kaçak sigara ile toplamda 598 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Sivas'ta usulsüz sigara satan işyerlerine baskın
SİVAS Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ruhsatsız satış yapan işyerlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 66 bin 340 adet tek sigara, 37 paket kaçak sigara ile toplamda 598 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda, kent merkezinde bazı işyerlerinde kaçak sigara ve tütün satıldığını tespit etti. İl merkezinde 6 farklı mahallede faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenlendi. İşyerlerinden 8'inin ruhsatsız olduğu, 2'sinin ruhsatı bulunmasına karşın paket sigara pakerlerini tek satış yaptığı belirlendi. Denetimler sırasında bazı işyerlerinin ise kendi ürettikleri tek sigaraları piyasada satışı bulunmayan farklı sigara markaları adı altında satışa sundukları belirlendi. Yapılan uygulama sonucunda 66 bin 340 adet tek sigara, 482 kilo kıyılmış tütün ile 37 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ve tütünlere el konulurken, işyeri sahiplerine 4 bin 733 sayılı kanun kapsamında 356 lira ile 8 bin 848 lira arasında para cezası uygulandı.
Ekiplerin Kayseri-Sivas karayolu üzerinde yaptığı denetimde durdurulan panelvan tipi bir araçta ise, kent merkezinde piyasaya sürülmek istendiği belirlenen 116 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

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