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Sivas'ta TIR alt geçitte sıkıştı

SİVAS'ta alt geçide sıkışan hurda yüklü TIR, alt geçide hasar verdi. TIR ayrıca bir süre trafiğin aksamasına neden oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas Belediyesi'ne ait Halfelik altgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan hurda alarak...

Sivas'ta TIR alt geçitte sıkıştı
SİVAS'ta alt geçide sıkışan hurda yüklü TIR, alt geçide hasar verdi. TIR ayrıca bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas Belediyesi'ne ait Halfelik altgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan hurda alarak Osmaniye'ye gitmekte olan Yüksel Çetin (53) idaresindeki 58 HA 245 plakalı TIR'ın çektiği 58 HA 435 plakalı dorse Ata Sanayi'den Yenişehir istikametine giderken 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki alt geçide sıkıştı. Aracı hareket ettiremeyen sürücü Çetin, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan TIR trafiği kapattı. Sürücü Çetin uzun süren uğraşların ardından, TIR'ı geri geri götürerek bulunduğu yerden kurtardı. Sıkışmanın etkisiyle alt geçitte maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri tutanak tutarak hasar tespiti yaptı. Hasarın belirlenmesinin ardından Sürücü Çetin'e cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

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