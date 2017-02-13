Sivas'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

SİVAS'ta polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda 14 öğrenci gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencisi 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken, şüpheliler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.



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