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Sivas'ta tarihi eser operasyonu

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 63  sikke ve 1 testi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri...

Sivas'ta tarihi eser operasyonu

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 63  sikke ve 1 testi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün gece, birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirlediği Adana ve Kütahya plakalı 2 aracı durdurarak arama yaptı. Kütahya plakalı araçta yapılan aramada 63 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile 1 tarihi testi ele geçirildi. Adana plakalı araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan K.S., Y.Ç, R.S., S.S., ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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