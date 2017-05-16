Sivas'ta sülfürik asit yüklü tanker devrildi

SİVAS'ın Kangal ilçesinde sülfürik asit yüklü tanker yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralandı.Kaza akşam saatlerinde Kangal-Divriği karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. 53 yaşındaki Mustafa Dilek yönetimindeki 10 AJP 90 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Dilek hafif şekilde yaralandı. Kangal Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Tankerde hafif asit sızıntısı görülmesi nedeni ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri kaza bölgesinde çalışma yaptı. Yapılan inceleme herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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