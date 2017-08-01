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Sivas'ta şehit acısı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı. Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde zırhlı...

Sivas'ta şehit acısı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı bombanın patlatılması sonucu yaralı kaldırıldığı hastanede şehit düşen uzan  çavuş 27 yaşındaki  Erkan Sakal'ın acı haberi memleketine ulaştı. Sivas kent merkezindeki Fatih Mahallesi'ndeki baba evine giden yetkililer aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Haberin duyulmasının ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı, yakınları da taziye için eve gelmeye başladı.
2013 yılında uzman  çavuş Erkan Sakal'ın bir yıl önce Lice'deki 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Sivaslı Döndü ve Turgut Sakal çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Sakal'ın 2015 yılının Haziran ayında Songül Sakal ile evlendiği, babası Turgut Sakal'ın ise 2009 yılında öldüğü belirtildi.
Şehidin sosyal medya hesabından en son Babalar Günü ile ilgili duygulu bir paylaşımda bulunduğu ve 'Usulca kutlayın Babalar Gününüzü. Baba hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Usulca kıymetini bilerek'' yazdığı görüldü.
Şehit jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın cenazesinin bu akşam Sivas'a getirilmesi ve yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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