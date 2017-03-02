Sivas'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve örgüte eleman kazandırmak istedikleri öne sürülen 4 kişinin Yüceyurt Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.