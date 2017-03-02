Sivas'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve örgüte eleman kazandırmak istedikleri öne sürülen 4 kişinin Yüceyurt Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve örgüte eleman kazandırmak istedikleri öne sürülen 4 kişinin Yüceyurt Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.