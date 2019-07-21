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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu üzerinde İmranlı ilçesi yakınlarında meydana...

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu üzerinde İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri'nden Erzurum'a giden Çetin Akalın (44) yönetimindeki 38 E 3115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Ayşe Akalın (40), Memduh Yanar (37), Gökçe Akalın (13), Gizem Akalın (19), Ahmet Emin Yanar (8) ve Gamze Akalın (19) otomobilde sıkışıp yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, İMAYKUT ekiplerince içeriden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gamze Akalın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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