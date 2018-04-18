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Sivas'ta müstakil evin bahçesinde yangın

SİVAS'ta tek katlı müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Yangın, sabah saatlerinde Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel ve Hanım Büyükkapı çiftine ait müstakil...

Sivas'ta müstakil evin bahçesinde yangın
SİVAS'ta tek katlı müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Yangın, sabah saatlerinde Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel ve Hanım Büyükkapı çiftine ait müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde olan anne ve 4 çocuğu bahçede dumanı görünce dışarıya çıktı. Bir süre evde kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan aile daha sonra durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Daha sonra ise Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında anne ve 4 çocuğu yara almadan kurtuldu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. 

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