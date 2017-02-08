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Sivas'ta 'Kuyumcu soygunu' bahanesiyle dolandırıcılık

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı olarak tanıtıp, adlarının terör örgütü bağlantılarına ve kuyumcu soygunlarına karıştığını söyleyerek dolandıran 4 kişi yakalandı. Olay dün öğle saatlerinde meydana...

Sivas'ta 'Kuyumcu soygunu' bahanesiyle dolandırıcılık
SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı olarak tanıtıp, adlarının terör örgütü bağlantılarına ve kuyumcu soygunlarına karıştığını söyleyerek dolandıran 4 kişi yakalandı.
Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki T.Ş.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, T.Ş.'ye terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve kuyumcu soygunlarına adının karıştığını, bundan kurtulması için evine gelecek olan polislere para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Eve gelen dolandırıcılar T.Ş.'den çanta içerisinde 10 bin 595 lira, 140 Euro ve 1 Cumhuriyet altını alarak olay yerinden uzaklaştı.
T.Ş.'nin olaydan daha sonra şüphelenmesi ve polisi araması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şüphelilerden A.Y. (37), M.D. (23), N.B. (30) ve B.Y. (27) suça konu olan paralarla birlikte yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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