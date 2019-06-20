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Sivas'ta hırsızlık şüphelileri polisle çatıştı: 3 yaralı

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ın Kangal ilçesinde hırsızlık şüphelisi oldukları ileri sürülen hareket halindeki 3 otomobili durdurmak isteyen polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan çatışmada...

Sivas'ta hırsızlık şüphelileri polisle çatıştı: 3 yaralı

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ın Kangal ilçesinde hırsızlık şüphelisi oldukları ileri sürülen hareket halindeki 3 otomobili durdurmak isteyen polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan çatışmada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına alınırken, kaçan 3 kişi ise aranıyor.
Olay, akşam saatlerinde Kangal-Hekimhan karayolu üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş’ta bir kişinin bankadan çektiği 130 bin lirasını çalan şüpheliler, 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı otomobillerle Sivas yönüne kaçtı. Haber verilmesiyle Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde ve Kangal-Hekimhan karayolunda önlem aldı. Kangal- Hekimhan karayolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan otomobillerdeki şüphelilerden polis ekiplerine ateş açıldı. Öncü oldukları değerlendirilen, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 2 araç ile içinde şüphelilerin bulunduğu araçtakiler manevra yaparak geldikleri istikamete doğru kaçmaya başladı.
POLİS ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI
Çatışma ve yaşanan kovalamacı sırasında araçlardan biri, polisin lastiklerine ateş açması sonucu durduruldu. Diğer iki otomobil de kovalamaca sırasında kaza yaptı. Otomobillerdeki, kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
PARA DOLU ÇANTA İLE KAÇTILAR
Karmaşa sırasında otomobillerde bulunan 3 kişinin ise içinde para bulunan çantayı alarak araziye kaçtıkları tespit edildi. Bu kişilerin yakalanması için de bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. 
Gözaltına alınan şüpheliler ise ifadelerinin alınması için Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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