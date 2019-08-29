Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar sürüklendi: 6 yaralı (3)

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte net olarak ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel, D-100...
GÜVENLİK 29.08.2019, 06:08
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte net olarak ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel, D-100 karayolunun yaklaşık 400 metrelik bölümünü çift yönlü olarak olumsuz etkiledi. Yapılan alan taramasında herhangi bir başka araca rastlanmadı. Bölgede çalışmalarda sona gelindi.
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