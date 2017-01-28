Sivas'ta FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 34'e yükseldi

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksek Okulundaki görevlerinden KHK ile uzaklaştırılan, aralarında eski emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu kişilere yönelik dün operasyon başlatıldı. Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalama kararı çıkartılan aralarında eski emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbesi bulunan 6 kişi daha gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı tespit edilen şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.