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Sivas'ta FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

SİVAS, () - SİVAS merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü...

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

SİVAS, () - SİVAS merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün ışık evleri olarak adlandırılan öğrenci evlerinin sorumlularına yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda Sivas merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ilk etapta 11 şüpheli gözaltına alındı. Kente getirilerek Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. 

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