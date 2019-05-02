Sivas'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 1 polis memuru ile 8 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen şüphelileri belirledi. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.R., R.A., B.D., S.Z., V.E., N.S., B.G., Y.K. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden O.R., R.A, B.D. ve V.E. adliyeye sevk edildi. N.S., B.G., Y.K. ve M.K.'nin ise sorguları sürüyor.



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