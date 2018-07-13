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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Sivas merkezli Ankara, Denizli, Karabük, Samsun,...

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
Sivas merkezli Ankara, Denizli, Karabük, Samsun, Şırnak ve Tokat olmak üzere 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında 1'i mahrem imam, 1'i üsteğmen, 2'si teğmen ve 7'si astsubay olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin tamamının muvazzaf asker olarak görevde olduğu öğrenildi. Zanlıların FETÖ’nün 'ışık evi' diye tanımladığı hücre evlerinde sınavlara hazırlandığı ve sınavları kolaylıkla geçtiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlıdan adliyeye çıkarılan 1 üsteğmen, 2 teğmen ve 1 astsubay tutuklandı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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