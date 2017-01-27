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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PY) operasyonu kapsamında eski polis müdürü ve amirlerinden oluşan 28 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişi ise aranıyor. Sivas...

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PY) operasyonu kapsamında eski polis müdürü ve amirlerinden oluşan 28 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişi ise aranıyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında darbe girişi sonrası Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden KHK ile uzaklaştırılan 13'ü eski emniyet müdürü ve emniyet amiri kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 13 kişinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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