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Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS merkezli 16 ilde eski polislere yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltı sayısı 59'a yükseldi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS merkezli 16 ilde eski polislere yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine 27 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Bugün görevden uzaklaştırılan 13 eski polis hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamındaki firari 11 şüphelinin yakalanması için de arama çalışmaları devam ediyor. Operasyonlarda bugüne kadar kadar 33 eski polis tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 kişinin Emniyet'teki işlemleri devam ederken 7 kişi de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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