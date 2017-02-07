Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi (2)

Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 8 eski polisten M.K., S.D., M.A., E.S., M.B., ve E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.T. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklu sayısı 39'a yükselirken, firari 11 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.