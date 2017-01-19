Sivas'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandı

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sivas merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün 'Kurum imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ünün Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.O., Ş.N.E., G.K., S.C.Y., F.A., M.K.K., N.K., tutuklandı. A.Y., F.B.A., F.Ö., S.M., S.P.,ise adli kontrol şartıyla, F.G. ise, savcılıkça serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında zanlılardan 29'unun emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da dün düzenlenen operasyonda, 39 kişi gözaltına alınmıştı, daha sonra bu sayı 42'ye yükselmişti.

3 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

FETÖ soruşturmaları kapsamında kente görev yapan 3 avukat da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün avukat yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen avukatlar S.A, O.İ. ve P.İ'yi gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.