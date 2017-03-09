Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli
New York'ta kadınlara polis engeli
On binlerce kadın Taksim'de yürüdü
Kadınlar Taksim'de hakları için yürüdü
Türkiye Kadınlar Günü için yapılan bu reklamı konuşuyor
Türkiye Kadınlar Günü için yapılan...
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişi daha tutuklandı

SİVAS merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 33 kamu personelinden 8'i daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişi daha tutuklandı
SİVAS merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 33 kamu personelinden 8'i daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen memurlara yönelik 2 Mart'ta Sivas merkezli İstanbul, Kayseri, Samsun, Nevşehir, Mersin'de düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 17 şüpheliden 8'i daha bugün adliye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. G.O.,C.A., M.K.ve H.İ.M tutuklanırken, F.C., A.A., ile F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğre 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında aranan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.