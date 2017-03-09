Sivas'ta FETÖ'den 5 kişi daha tutuklandı

SİVAS merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 33 kamu personelinden 8'i daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen memurlara yönelik 2 Mart'ta Sivas merkezli İstanbul, Kayseri, Samsun, Nevşehir, Mersin'de düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 17 şüpheliden 8'i daha bugün adliye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. G.O.,C.A., M.K.ve H.İ.M tutuklanırken, F.C., A.A., ile F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğre 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında aranan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.