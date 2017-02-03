Sivas'ta FETÖ'den 4 eski polis daha tutuklandı

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 eski polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kanun hükmündeki kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 25 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.Ç.,E.K.,K.N.ve M.Y.S. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 29'a çıkarken, gözaltındaki 16 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Firari olan 10 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.