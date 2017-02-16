Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıyı kınadı
Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
BEYAZIT KAMPÜSÜ ÖNÜNDE GÜVENLİKÇİLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI
İstanbul Üniversitesi karıştı

Sivas'ta FETÖ'den 3 polis daha tutuklandı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3 polis tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu polis sayısı 46'ya yükseldi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Sivas'ta FETÖ'den 3 polis daha tutuklandı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3 polis tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu polis sayısı 46'ya yükseldi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 75 polis, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
TUTUKLU SAYISI 46'YA YÜKSELDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler K.A., K.Y. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklu polisi sayısı 46'ya yükseldi. Bu arada firari olan bir polisin Adana'da yakalandığı ve Sivas'a getirileceği öğrenildi. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.