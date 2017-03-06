Sivas'ta FETÖ'den 2 kamu çalışanı tutuklandı

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kamu çalışanı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Mart'ta örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlara yönelik Sivas merkezli İstanbul, Kayseri, Samsun, Nevşehir, Mersin illerinde ve Sivas'a bağlı 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden 6'sı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli de adliye sevk edildi. Adliye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 20 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ise devam ediyor.