Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Sivas'ta FETÖ'den 2 kamu çalışanı tutuklandı

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kamu çalışanı tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Sivas'ta FETÖ'den 2 kamu çalışanı tutuklandı
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kamu çalışanı tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Mart'ta örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlara yönelik Sivas merkezli İstanbul, Kayseri, Samsun, Nevşehir, Mersin illerinde ve Sivas'a bağlı 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden 6'sı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli de adliye sevk edildi. Adliye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 20 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ise devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.