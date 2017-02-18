Sivas'ta FETÖ'den 2 eski polis daha tutuklandı

SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 eski polis daha tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu polis sayısı 52'ye yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak İstanbul, Ankara, Kırşehir, Kütahya, Aydın, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 76 kişi eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 46 kişi tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 polis daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.U. ve M.Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 52'ye yükseldi. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.