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Sivas'ta FETÖ'den 1 eski binbaşı ve 9 asker tutuklandı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir eski binbaşı ve 9 asker çıkarıldığı mahkemece...

Sivas'ta FETÖ'den 1 eski binbaşı ve 9 asker tutuklandı
SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir eski binbaşı ve 9 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile görevinden ihraç edilen binbaşı H.G. ile açığa alınan askerlerden üsteğmenler F.K. ve S.G. uzman çavuşlar M.Y. ve E.M. astsubaylar F.K., O.K., Ü.A., A.Ö., Ü.R.U. ve H.D. ile görevi başında bulunan teğmen R.M.'yi gözaltına aldı. Aralarında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı iddia edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.G. ve H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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