Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu iddia edilen eski polis memuru C.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu iddia edilen eski polis memuru C.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.