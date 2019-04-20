Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

SİVAS'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski polis memuru C.T. gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen ve mahrem yapılanma içerisinde...

Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
SİVAS'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski polis memuru C.T. gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu iddia edilen eski polis memuru C.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328