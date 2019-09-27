banner314

banner325

Son Dakika

Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,...

GÜVENLİK 27.09.2019, 18:05
Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin 'ByLock' görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A., M.Y. ve O.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2