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Sivas'ta DHKP-C ve TKP/M-L operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta terör örgütleri DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütleri DHKP-C...

Sivas'ta DHKP-C ve TKP/M-L operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta terör örgütleri DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütleri DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman bulundu. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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