Sivas'ta DHKP-C ve TKP/M-L operasyonu: 5 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin değişik adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C ve TKP/M-L'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin değişik adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.