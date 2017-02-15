Sivas'ta DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi.

Kentte bir çok adrese eş zamanlı olarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen A.Ö. ve Y.Ö. tutuklandı. 2 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.