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Sivas'ta DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 19 kişinin yakalanması...

Sivas'ta DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
SİVAS'ta terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi. Kentte birçok adrese eş zamanlı olarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, bir şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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