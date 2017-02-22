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Sivas'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

SİVAS'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu. Olay, öğlen saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bloklarında meydana geldi. Mahallede çöpten atık malzemeler toplayan Muhammet...

Sivas'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
SİVAS'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.
Olay, öğlen saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bloklarında meydana geldi. Mahallede çöpten atık malzemeler toplayan Muhammet G., villa yakınlarındaki konteynerlerden birinde bebek cesedi buldu. Çöpteki poşetleri kaldırdığında bebeğin eline rastlayan Muhammet G. durumu polise haber verdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kanlı bir bezle poşete sarılarak çöpe atılan bebeğin yeni doğmuş olabileceğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede ise kız bebeğe ait cesedin göbek bağının kesildiği tespit edildi. Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumuhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cesedi konteynere bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Cesedi bulan Muhammet G. cesedin poşete sarılı olduğunu ve çöpü karıştırırken, cesedi farkettiğini söyledi.

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