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Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kanak Köprüsü...
GÜVENLİK 24.12.2019, 23:58
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kanak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, kamyon ya da TIR olduğu düşünülen bir araç, yolda yürüyen Galip Sinan Oflaz'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kanak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, kamyon ya da TIR olduğu düşünülen bir araç, yolda yürüyen Galip Sinan Oflaz'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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