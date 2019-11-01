Sivas'ta apartman terasında yangın

SİVAS'ta 3 katlı apartmanın terasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Yangın, saat 17.30 sıralarında, Yeni Mahalle Çiçekli Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında ortak kullanılan terasta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın terasında ve çatısında zarar meydana geldi.



Öte yandan, yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalleli itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.