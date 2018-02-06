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Sivas'ta 25 sanıklı FETÖ davası başladı

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına başlandı. 3 sanık tahliye edildiği...

Sivas'ta 25 sanıklı FETÖ davası başladı
SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına başlandı. 3 sanık tahliye edildiği duruşmaya yarın devam edilecek.
Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Turgut C., Mustafa Y., Mehmet Akif İ., Şevki K., Osman Y., Naim S., Mustafa Y., Tugay S., Murat Ş., Murat T., tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş., Yavuz Selim K., Metin T., Mevlüt K., Osman O., Ünal B. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Sanık Murat K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dava kapsamında firari sanıklar örgütün sözde il imamı Musa K., Mehmet Nuri S., Murat B., Mustafa G., Mustafa Y., Osman Ç. ve Tahsin A.'nın arandığı belirtildi.
'BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜ, ÇALIŞTIĞIM İÇİN BEN DE PİŞMANIM'
Kimlik tespitinin yapılmasının ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sultan Murat Koleji'nde muhasebecilik yapan Mustafa Y., savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, sorumlu muhasebeci olarak çalışmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti. Çalıştığı kurumda işsizlik maaşıyla ilgili 3 kişiye para yattığını belirten Mustafa Y., "S.D. bu paraları çekmemi istedi ve bankadan parayı çektim, getirip genel müdüre verdim. Bu para himmet mi? burs mu bilmiyorum. 600 gündür tutukluyum, uzun süren tutukluluk halimden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Bunlar terör örgütü, ben de kabul ediyorum. Bunlarla çalıştığım için pişmanım" dedi. 
Tutuksuz sanık esnaf Mevlüt K. ise ticaretle uğraştığı için Bank Asya'da hesabının bulunduğunu söyledi. Ticarette daha farklı bir şeyler yapabilmek için yurt dışına çıktığını söyleyen Mevlüt K, çocuklarını Sultan Murat Koleji'nde okuttuğunu, koleje herhangi bir para vermeden ve almadan kağıt üzerinde ortak olduğunu anlattı. Şirket hissesinde bir dönem yükselme olduğunu, bunun başka birinin hissesinin kendisine devredilmesinden kaynaklandığının söylendiğini ifade eden Mevlüt K, "Toplantılarda bana bazı kağıtlar imzalattırdılar, bunun üzerine okul ortaklığından ayrılmak istediğimi söyledim. Bu arada bana ne kadar evrak getirdilerse hepini okumadan imzaladım. ASİAD'a yurt dışında iş yapmak için üye oldum, çünkü üye olanların işlerinin açıldığını duydum. Okuldaki hissem bana 100 bin lira verilmiş gibi kağıt üzerinde gösterilerek benden alındı" diye konuştu. 
Tutuksuz sanık eski öğretmen Mehmet Fatih Ş. de Bank Asya'dan maaş aldığı için hesabının bulunduğunu, hemşire olan eşiyle ortak hesap kullandıklarını belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Ara verilen duruşmada tutuklu sanıklardan Oğuzhan K., Turgut C. ve Mehmet Akif İ.'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

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