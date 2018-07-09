Sivas'ta 24 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Y., Şevki K., Osman Y., Naim S., Murat Ş., Murat T.; tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş., Yavuz Selim K., Metin T., Mevlüt K., Ünal B., Turgut C., Mustafa Y., Osman O., Tugay S., Mehmet Akif İ. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmaya sanıklardan Murat K. tutuklu bulunduğu Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevi'nden, Mehmet Nuri S. ise Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dava kapsamında firari sanıklar örgütün sözde il imamı Musa K., Murat B., Mustafa G., Mustafa Y., Osman Ç. ve Tahsin A.'nın arandığı belirtildi.

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklara söz verdi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Y. hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Kimseye Zaman Gazetesi'ne abone olması için talimat vermediğini ileri süren Mustafa Y. tahliyesini istedi. Diğer tutuklu sanık Osman Y. ise öğretmenlerle yapılan toplantıların eğitim amaçlı toplantılar olduğunu ifade etti. Osman Y., dershanenin özel olduğunu, her kesimden öğrencinin bulunduğunu, belli bir zümreye ait olmadığını belirtti. Naim S. ise 27 aydır tutuklu olduğunu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, çalıştığı kurumlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çalışanlara hiçbir siyasi baskı yapmadığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Murat Ş. ise organize sanayi bölgesinde bulunan esnafla sabah kahvaltılarında bir araya geldiklerini, kahvaltının ardından ilahiyatçı olması nedeni ile 20-25 dakikalık bir sohbet verdiğini, bu sohbetin halka açık, dini bir sohbet olduğunu ve herkesin katıldığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Murat T. de sözde dernekler imamı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hayatında hiçbir zaman dernekler imamı görevini üstlenmediğini belirtti. Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.