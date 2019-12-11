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Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol ve arama,...
GÜVENLİK 11.12.2019, 18:19
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol ve arama, tarama faaliyetleri sırasında K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu. Ekipler tarafından kamyonette yapılan aramada 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi. Şüpheli K.S.'nin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol ve arama, tarama faaliyetleri sırasında K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu. Ekipler tarafından kamyonette yapılan aramada 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi. Şüpheli K.S.'nin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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