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Sivas'ta 2 TIR'ın çarpıştı, sürücüler yaralandı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu üzerinde ilçeye bağlı Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki...
GÜVENLİK 01.09.2019, 19:35
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu üzerinde ilçeye bağlı Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki külçe kurşun yüklü 62 E 500 İran plakalı TIR, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Şahin Uluç (21) yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan TIR sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Her iki sürücünün de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu üzerinde ilçeye bağlı Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki külçe kurşun yüklü 62 E 500 İran plakalı TIR, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Şahin Uluç (21) yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan TIR sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Her iki sürücünün de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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