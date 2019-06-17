Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'i ağır 7 kişi yaralandı.  Kaza, saat 21.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine...

Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'i ağır 7 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 21.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Abdullah Erdoğan yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil ile kavşaktan ana yola çıkan Zeki Göktürk (24) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücülerden Abdullah Erdoğan (32) ile aynı araçtaki Songül Erdoğan (22), Emir Muhammet Erdoğan (3), Melek Karakılıç (50), Döndü Karakılıç (8), Tarık Karakılıç (15) ve Batuhan Berke Oğuz (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Döndü Karakılıç ve Abdullah Erdoğan ile hafif yaralılar Tarık Karakılıç ve Melek Karakılıç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü Zeki Göktürk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328