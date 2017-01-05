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Sivas'ta 19 kaçak mülteci yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Gölova ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen 3'ü çocuk 19 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler sağlık kontrolünden geçirildi. Gölova Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu üzerinde...

Sivas'ta 19 kaçak mülteci yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Gölova ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen 3'ü çocuk 19 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler sağlık kontrolünden geçirildi.
Gölova Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu üzerinde rutin yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında Gölova ilçesinde 3 yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüslerde yapılan arama ve kimlik kontrollerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 19 kaçak mülteci yakalandı. Kaçakların Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek istedikleri öğrenildi. Yakalanan kaçak mülteciler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve Emniyetteki işlemlerin ardından kaçak mülteciler Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü vasıtasıyla sınır dışı edilecek.

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