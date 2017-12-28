Sivas'ta 17 'ByLock' tahliyesi

SİVAS'ta, güncellenen 'ByLock' kullanıcı listesinden adı çıkarılan 17 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı 'ByLock IP'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 38 cep telefonu kullanıcısı bulunduğunu belirledi. Başsavcılık, bu sanıklar hakkında, 2'nci ve 3'ncü Ağır Ceza Hakimliği'nin yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Savcılığın talebi üzerine, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, güncellenen 'ByLock' listesinde isimleri bulunan ve ilk duruşmalarını bekleyen tutuklu Emre A., İbrahim D., Fadime S., ve Nazım Ç. hakkında, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Ayrıca, aynı mahkemede davaları devam eden ve tutuksuz olarak yargılanan 21 kişi hakkında da mevcut güncellemenin uygulandığı belirtildi.

Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma günlerini bekleyen 12 tutuklu hakkında aynı gerekçe ile tahliye kararı verdi. 1 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması sürerken listeden ismi çıkarılarak tahliye edildi.

11 BİN 480 YÖNLENDİRME TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen TÜBİTAK eski çalışanı ve firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen 'Mor Beyin' yazılımıyla, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının, iradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.