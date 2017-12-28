Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

Sivas'ta 17 'ByLock' tahliyesi

SİVAS'ta, güncellenen 'ByLock' kullanıcı listesinden adı çıkarılan 17 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme...

Sivas'ta 17 'ByLock' tahliyesi
SİVAS'ta, güncellenen 'ByLock' kullanıcı listesinden adı çıkarılan 17 sanık hakkında tahliye kararı verildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı 'ByLock IP'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 38 cep telefonu kullanıcısı bulunduğunu belirledi. Başsavcılık, bu sanıklar hakkında, 2'nci ve 3'ncü Ağır Ceza Hakimliği'nin yeniden değerlendirme yapmasını istedi.
Savcılığın talebi üzerine, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, güncellenen 'ByLock' listesinde isimleri bulunan ve ilk duruşmalarını bekleyen tutuklu Emre A., İbrahim D., Fadime S., ve Nazım Ç. hakkında, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Ayrıca, aynı mahkemede davaları devam eden ve tutuksuz olarak yargılanan 21 kişi hakkında da mevcut güncellemenin uygulandığı belirtildi.
Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma günlerini bekleyen 12 tutuklu hakkında aynı gerekçe ile tahliye kararı verdi. 1 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması sürerken listeden ismi çıkarılarak tahliye edildi.
11 BİN 480 YÖNLENDİRME TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen TÜBİTAK eski çalışanı ve firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen 'Mor Beyin' yazılımıyla, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının, iradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,