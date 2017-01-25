Sivas'ta 151 gram bonzai ele geçirildi; 3 gözaltı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 151 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıldığı iddia edilen bir otele operasyon düzenledi. Yapılan aramada 151 gram bonzai ele geçirdi. Ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla F.A., M.S. ve S.Y.'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Şüphelilerden M.S. hakkında, eşinin 4 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

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