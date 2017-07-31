Sivas'ta 10'u eski öğretmen 16 FETÖ sanığının yargılaması başladı

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Pararlel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u öğretmen 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', ' anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve silahlı terör örgütüne üye olma', 'usülsüz işsizlik maaşı alma' suçlarından dava açılan tutuklu sanıklar Akile T., Ebubekir K., Gülay K., Kerim Ö., Selin C., Soner A., Turan S., Huriye M., Fındık Ayşe K. ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö, Aliye Y., Fatma Ö., Feride H., Sinan K., Recep T. katıldı. Tutuksuz sanıklardan mazereti olan Osman A., duruşmaya katılmadı. İlk kez hakim karşısına çıkan 9'u tutuklu 16 sanığın kimlik tespiti yapıldı. Daha sonra sanıkların dinlenilmesine geçildi. İddianamelerin okunmasının ardından tutuklu eski öğretmen Akile T. yaptığı savunmada örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını belirterek, "ByLock kullanmadım. Bank Asya'da bulunan hesabım sadece maaş hesabıydı. Çalıştığım kurumda öğrenci kayıtları az olduğu için beni işten çıkaracaklarını söylediler. Kayıtlar yüksek olunca yeniden işe alacaklarını söylediler. İşten çıkarıldıktan sonra 2 aylık süreçte işsizlik maaşı aldım. Fakat çalıştığım süre boyunca işsizlik maaşı almadım. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak istemiyorum" diye konuştu.

FETÖ/PDY'ye ait Sultan Murat Koleji'nde büro memuru olarak çalışan Fındık Ayşe K. da, "Bu yapıyı hain bir yapı olarak tanımıyordum. Cemaate ait kurumlarda ekmek paramı kazanmak için çalıştım. Suçsuz olduğuma eminim. Dini duygularımız kullanıldı" dedi.

"ELİMİ VERDİM, KOLUMU KAPTIRDIM"

Tutuklu eski öğretmen Selin C. ise FETÖ kurumlarında çalışan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine cemaate ait kurumlara başvuruda bulunduğunu belirterek, "KPSS'ye çok girdim. Yeterli puan alamadığım için böyle özel kurumlara başvuru yapıp çalıştım. Usülsüz işsizlik maaşı almadım. Hatta bu maaşın yattığından emniyette haberim oldu. Yatan para PTT'de beklemiş sonra İŞKUR'a geri yatmış. Bank Asya'da çocuklarımın geleceği için hesap açtım. Böyle sıkıntılar yaşayacağımı bilseydim o hesapları açmazdım. Böyle usülsüzlük yapacakları aklıma gelmezdi. Ben mağdur oldum. Güvenim kullanıldı. Bu yaşayacaklarım aklımın ucundan geçmezdi. Ben elimi verdim kolumu kaptırdım. Himmet vermedim. Okula borcum vardı, kesintiler bu yüzden sandım. Adliye önündeki Zaman Gazetesi'nin eylemine Sultan Murat Koleji okul müdürünün isteği üzerine gittim. Ben örgüt eylemi olduğunu bilseydim gitmezdim. Pişmanım. Benim babam korucu, benim örgüt eylemlerine katılmam söz konusu bile olamaz. Beni böyle mağdur eden FETÖ'den şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

"DARBENİN AKTÖRÜ DEĞİL, MAĞDURUYUM"

Tutuklu eski öğretmen Gülay K. savunmasında FETÖ'nün terör örgütü olduğunu söyledi. FETÖ'ye ait okullara atama usülü atanmadığını söyleyen Gülay K., "Ben bu cemaatin okullarında çalışmak istemedim. Çocuklarıma bakmak için çalışmaya devam ettim. Cemaatin terörist bir örgüt olduğunu bilmiyordum. Bu hain örgüt herkesi olduğu gibi beni de yanılttı. Bu örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördüm. Böyle olduğunu bilseydim bu kurumlarda çalışmazdım. Ben hep öğrencilerime vatan, millet sevgisini aşıladım. Terör örgütü üyesi değilim. Cemaate ya da herhangi bir yasadışı yapıya himmet vermedim. Ben bu okullarda çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini yaptım. İşsizlik maaşını sadece bir ay aldım. Çalıştığım dönemde usülsüz işsizlik maaşı almadım. Usülsüz aldıysam da çok pişmanım. Aldığım parayı da faiziyle geri yatırdım." dedi.

FETÖ'ye ait bir pansiyonda vekil müdür olarak 1 yıl çalıştığını söyleyen Huriye M. ise, "İşten çıktıktan sonra işsizlik maaşına başvurdum. 4 ay işsizlik maaşı aldım. Ama çalıştığım kurumdan elden maaş almadım. İşsizlik maaşını aileme harcadım. Devleti zarara uğrattıysam bu parayı vermeye razıyım. Üye olduğum derneklerin FETÖ'ye ait olduğunu bilmiyordum. Bilseydim katılmazdım. Darbenin aktörü değil mağduruyum. Ben bu yapıyı terör örgütü olarak bilmedim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum. Eğer yararlanırsam, örgüt üyeliğini kabul etmiş olurum" diye konuştu. Mahkeme heyeti diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.