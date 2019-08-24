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Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada
SİVAS'ta, otomobillerin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip, çarpıştığı, çevredekilerin...
GÜVENLİK 23.08.2019, 10:19
SİVAS'ta, otomobillerin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip, çarpıştığı, çevredekilerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu anlar yer alıyor.
Kaza, 3 gün önce, Gültepe Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil ile Bilal Hargün'ün (32) kullandığı 38 AAJ 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde; sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip, çarpıştığı, yoldan geçen diğer sürücülerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu ve yaralıların araçlardan çıkarıldığı anlar ile panik anları yer aldı.
Kaza, 3 gün önce, Gültepe Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil ile Bilal Hargün'ün (32) kullandığı 38 AAJ 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde; sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip, çarpıştığı, yoldan geçen diğer sürücülerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu ve yaralıların araçlardan çıkarıldığı anlar ile panik anları yer aldı.
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