Sivas merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Sivas, Ankara, Samsun, Bingöl, Yozgat, Siirt ve Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan 1 üsteğmen ile 6 astsubayın halen görevde bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan sözde örgüt yöneticileri ile haberleştikleri tespit edildi.