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Sivas merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen...
GÜVENLİK 11.12.2019, 17:29
Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeleri tarafından sabit hatlardan ardışık yöntemle aranan şüpheliler belirlendi. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas ile Tokat, Erzincan, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Isparta'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, askeri okuldan atılan Ö.F.A. ile sözleşmesi feshedilen eski astsubay M.A. ve muvazzaf astsubaylar M.A. ile F.Ö., gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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