Sivas merkezli 6 ilde 'ByLock' operasyonu: 26 gözaltı

SİVAS merkezli 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 26 kamu çalışanı gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlara yönelik operasyon düzenledi. Sivas merkezli, İstanbul, Mersin, Kayseri, Nevşehir ve Samsun ile Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 26'sı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.