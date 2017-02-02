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Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonuna 6 tutuklama daha

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski polis müdürü ve amirlerin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonuna 6 tutuklama daha

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski polis müdürü ve amirlerin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kanun hükmündeki kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 19 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ş.K., S.E., Z.S., M.A., M.Ç. ve İ.Ö. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 25'e çıkarken, gözaltındaki 21 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildilirdi.

Bu arada haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  

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