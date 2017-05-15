Sitedeki dairede 18 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi

KAYSERİ'de 300 polis ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, bir sitedeki dairede ise 18 saksı içinde hintkereviri, bonzai ağacı ve büyük boy bonzai tablosu ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah erken saatlerde 27 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Ihlamur Sitesi'ndeki bir dairede de arama yapıldı. Çilingir yardımıyla kapısı açılan dairede 19 adet büyük boy saksıda yetiştirilen ve çimlenmeye bırakılan toplam esrar yapımında kullunalın 64 kök hint keneviri, 1 bonzai ağacı, 5 çuval hint keneviri yetiştirmek için kum, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu enjektör, evin oturma odasında büyük boy bonzai tablosu bulundu. Dairedeki uyuşturucu maddele ile düzeneğinin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi. Dairenin sahibinin ise birçok suçtan arama kararı bulunan Halit G. (40) olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği saksılar, Kocasinan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen ziraat mühendislerinin yaptığı inceleme sonrası polis aracına götürüldü.Öte yandan, diğer adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda bıçak ve toz esrar ele geçirildi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

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